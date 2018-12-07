2018-12-07T21:31:42+03:00
В мире

Вместо Меркель через три года в канцлеры пойдёт Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Эксперты называют это голосование «концом правящей в ФРГ партии»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Место Меркель в партии ХДС заняла Аннегрет Крамп-КарренбауэрМесто Меркель в партии ХДС заняла Аннегрет Крамп-КарренбауэрФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Съезд правящей в Германии партии ХДС (известной как «Партия Меркель») прошел без малейшего ахтунга. Новым лидером этой политической силы была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр с минимальным перевесом в 51% голосов. Вместо, собственно, нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая бессменно возглавляет ХДС с 1998 года и сидит в кресле канцлера с 2005-го.

Почему это важно? Потому что, как правило, лидер партии и станет следующим главой Германии — если, конечно, на следующих выборах в 2021 году ХДС победит. Что, учитывая постоянное падение рейтинга власти из-за провала миграционной политики — далеко не факт.

— До сегодняшнего дня оставалась интрига, пойдёт ли Германия по «австрийскому пути» (где правящая коалиция резко поправела, включла антимигрантскую и консервативную риторику и вновь стала народной партией, за которую голосует бюргер) — либо партия Меркель продолжит путь идеологического самоуничтожения, превращаясь в проводника глобализма и «толерантности», — пояснил «КП» германист, кандидат политических наук Александр Лапин.

Претендовали на пост нового партийного руководителя три кандидата. Двое из них по сути предлагали изменить отношение партии к миграционному вопросу (бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан). Но увы.

— 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр — это реинкарнация Ангелы Меркель в худшем исполнении: сторонница массовой миграции и ультралиберальных «прелестей».

Что это событие означает для немецкой политики? Рейтинги ХДС продолжат своё падение, в стране неизбежен политический системный кризис, а главная оппозиционная сила, партия «Альтернатива для Германии», которая выступает против бесконтрольной миграции и антироссийских санкций, продолжит укрепляться, — подводит итог Лапин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Новости 24
Глава МИД Австрии отложила поездку в Россию
Федеральный перечень школьных учебников сократили почти на 40%
В Москве по подозрению в коррупции задержаны двое полицейских
Украинский омбудсмен рассказала о самочувствии задержанных моряков
Путин рассказал о встрече с медведями
Представитель «желтых жилетов» призвал не митинговать в Париже
Россия будет сокращать нефтедобычу до 228 тыс. баррелей в сутки
Порошенко заявил, что готов выступить против России
В Москве пенсионер скончался от падения под вагон метро
Правозащитнику Льву Пономареву сократили срок ареста
Путин допустил подключение Греции к «Турецкому потоку»
Место Меркель в партии ХДС заняла Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Экс-президент Армении лично явился в СИЗО
Путин назначил и.о. губернатора Сахалинской области
Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми»
Трамп предложил новую кандидатуру на пост генпрокурора США
Цена на нефть взлетела после договоренности ОПЕК
Митрополит Киевский и всея Украины отверг приглашение на объединительный собор
ФСИН прокомментировала новые фото тюремных застолий Цеповяза
Иван Охлобыстин поделился планами вернуться в церковь
Литва ввела санкции против России
В Интернете появился первый трейлер четвертой части фильма "Мстители"
Встреча представителей России и США по антитеррору состоится 13 декабря