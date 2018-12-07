Вместо Меркель через три года в канцлеры пойдёт Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Съезд правящей в Германии партии ХДС (известной как «Партия Меркель») прошел без малейшего ахтунга. Новым лидером этой политической силы была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр с минимальным перевесом в 51% голосов. Вместо, собственно, нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая бессменно возглавляет ХДС с 1998 года и сидит в кресле канцлера с 2005-го.

Почему это важно? Потому что, как правило, лидер партии и станет следующим главой Германии — если, конечно, на следующих выборах в 2021 году ХДС победит. Что, учитывая постоянное падение рейтинга власти из-за провала миграционной политики — далеко не факт.

— До сегодняшнего дня оставалась интрига, пойдёт ли Германия по «австрийскому пути» (где правящая коалиция резко поправела, включла антимигрантскую и консервативную риторику и вновь стала народной партией, за которую голосует бюргер) — либо партия Меркель продолжит путь идеологического самоуничтожения, превращаясь в проводника глобализма и «толерантности», — пояснил «КП» германист, кандидат политических наук Александр Лапин.

Претендовали на пост нового партийного руководителя три кандидата. Двое из них по сути предлагали изменить отношение партии к миграционному вопросу (бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан). Но увы.

— 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр — это реинкарнация Ангелы Меркель в худшем исполнении: сторонница массовой миграции и ультралиберальных «прелестей».

Что это событие означает для немецкой политики? Рейтинги ХДС продолжат своё падение, в стране неизбежен политический системный кризис, а главная оппозиционная сила, партия «Альтернатива для Германии», которая выступает против бесконтрольной миграции и антироссийских санкций, продолжит укрепляться, — подводит итог Лапин.