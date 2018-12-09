2018-12-09T22:41:12+03:00
Общество

Facebook запретил публиковать посты с сексуальным подтекстом

Речь идет о снимках и рисунках обнаженных людей, откровенных танцах и эротических намеках
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Facebook запретил намеки с сексуальным подтекстомFacebook запретил намеки с сексуальным подтекстомФото: REUTERS
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Администрация социальной сети Facebook запретила своим пользователям размещать на сайте не только материалы порнографического характера, но и любые другие посты с сексуальным подтекстом. Соответствующие положения появились в своде обновляемых правил социальной сети.

Речь идет о видеозаписях эротических танцев, снимках и рисунках обнаженных людей и отдельных частей тела, а также о других записях с откровенно эротическими намеками. Под запрет попадают даже отдельные высказывания общего характера, например, такая фраза как "хочу развлечься сегодня вечером".

В Facebook пояснили, что осознают важность проблемы сексуальных домогательств, а потому не могут допустить публикацию контента, который побуждает к половым контактам между людьми. Исключения допускаются лишь в том случае, если изображения обнаженного тела публикуются в рамках выражения протеста или в образовательных и медицинских целях.

"Когда такие намерения очевидны, мы разрешаем публикацию подобного контента", - говорится в правилах.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале 2018 года данная соцсеть запретила также рекламу криптовалют и бинарных опционов.

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