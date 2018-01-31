2018-01-31T09:20:19+03:00
Общество

Facebook запретит рекламу криптовалют и бинарных опционов

Администрация социальной сети попросила пользователей сообщать о постах, нарушающих этот запрет
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Facebook запретит размещать рекламу криптовалютFacebook запретит размещать рекламу криптовалютФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-служба социальной сети Facebook объявила о введенном запрете рекламы криптовалют и бинарных опционов.

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта», - говорится в сообщении соцсети.

Администрация сети попросила пользователей сообщать о постах, нарушающих этот запрет, передает телеканал «360».

Напомним, ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть вводит изменения, позволяющие пользователям видеть больше новостей от друзей и родственников, а меньше сообщений от компаний, брендов и средств массовой информации.

Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году во время обучения Цукербергом в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория сети превышает 2 млрд пользователей из различных стран мира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Правительственная комиссия поддержала идею Яровой о создании реестра детских лагерей
В Калифорнии при падении вертолета на жилой дом погибли три человека
МИД Британии запретил кормить мышелова ведомства кота Палмерстона
Лаврентьев подвел основные итоги конгресса нацдиалога Сирии в Сочи
Трамп отменил закрытие тюрьмы в Гуантанамо
Глава СПЧ извинился за драку Шевченко и Сванидзе в эфире радио "Комсомольская правда"
Трамп назвал Китай и Россию главными соперниками США
Погода в Москве на 31 января 2018 года: ожидается метель
Павел Майков, сыгравший Пчёлу в «Бригаде», назвал сериал преступлением перед Россией
Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи сделал шаг к новой Конституции Сирии
Трамп: Коалиция США освободила Ирак и Сирию от ИГ*
Премьер Бельгии: Евросоюз не поддержит антироссийские санкции США
В Киеве улицу Московскую хотят переименовать в честь «героя» АТО
Новак: Санкции США не принесут пользы ни американским компаниям, ни мировой экономике
В стычках демонстрантов с полицией в Каталонии пострадали 13 человек
В Черное море вошел британский ракетный эсминец с «Томагавками»
Виновник ложной тревоги на Гавайях уволен, его начальник подал в отставку
Госдепартамент США назвал главную цель санкций против России