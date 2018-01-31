Facebook запретит рекламу криптовалют и бинарных опционов

31 Янв. 2018 2018-01-31T09:20:19+03:00

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Пресс-служба социальной сети Facebook объявила о введенном запрете рекламы криптовалют и бинарных опционов.

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта», - говорится в сообщении соцсети.

Администрация сети попросила пользователей сообщать о постах, нарушающих этот запрет, передает телеканал «360».

Напомним, ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть вводит изменения, позволяющие пользователям видеть больше новостей от друзей и родственников, а меньше сообщений от компаний, брендов и средств массовой информации.

Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году во время обучения Цукербергом в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория сети превышает 2 млрд пользователей из различных стран мира.