Генконсульство России в Гуанчжоу следит за ситуацией с застрявшими в Китае туристами

СЕГОДНЯ 02:35 2018-12-10T02:57:57+03:00

Около 1500 россиян не могут вылететь домой с острова Хайнань

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За ситуацией с российскими туристами, которые застряли на китайском острове Хайнань и не могут вернуться домой из Поднебесной, следит генеральное консульство России в Гуанчжоу.

«Генконсульство держит ситуацию на контроле и оказывает необходимую консультативную помощь. Сотрудники находятся на постоянной связи с китайскими властями, Федеральным агентством России по туризму, а также с авиакомпанией «ИрАэро» и туркомпанией «Жемчужная река», - говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.

Отмечается, что Ростуризм и Росавиация разрабатывают дорожную карту, чтобы наши путешественники смогли как можно скорее вернуться на Родину. Кроме того, дипломаты попросили власти провинции Хайнань обеспечить россиян жильем, едой и медицинским обслуживанием.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, около 1500 человек оказались в неприятной ситуации из-за того, что туроператор «Жемчужная река» задолжал авиакомпании «ИрАэро» крупную сумму, и перевозчик отказывается обслуживать его клиентов.