"Жемчужная река" обмелела: 1500 российских туристов застряли в Китае

Сколько бы ни принимали законов о защите туристов, сколько бы ни говорили о стабильности на туристическом рынке - а там опять громкий скандал. Полторы тысячи клиентов туроператора "Жемчужная река" не могут вернуться домой из Китая.

А дальше - интересный нюанс: возвращать их отказывается авиакомпания "ИрАэро", которой туроператор задолжал крупную сумму. Так утверждает "ИрАэро". В "Жемчужной реке" кивают на компанию "Эверэйт", которая была посредником.

В понедельник, 10 декабря, в Ростуризме собирают срочное совещание.

"ИрАэро" - российская авиакомпания, с базовым аэропортом в Иркутске. "Жемчужная река" - туроператор, работающий исключительно с Китаем.

Выглядит все это несколько абсурдно: два или даже три бизнес-партнера решают свои споры не в суде. А вот так запросто, за счет туристов. У которых, кстати, есть обратные билеты на рейс "ИрАэро" - а это, напомню, договор между авиакомпанией и пассажиром. Пассажиры за свой перелет заплатили, свою часть договора выполнили. Авиакомпания же свои обязательства выполнять отказывается.

Да, бывает, что туроператоры и авиакомпании разоряются. И вообще прекращают куда-либо летать. Но тут не тот случай - и "Жемчужная река" продолжает работать, и "ИрАэро". А сотни туристов в заложниках в Китае. Хорошо хоть не в зале ожидания в аэропорту - все живут в отелях за счет туроператора.

Загвоздка в том, что даже купить обратные билеты на рейсы других авиакомпаний люди не могут! Большинство из них въехали в Китай по безвизовым групповым спискам. И вылетать должны по ним же. Иначе - нарушение визового режима с огромным штрафом, около 50 тысяч рублей.

И есть же еще туристы, у которых куплены путевки на ближайшие дни и на новогодние каникулы. Они рискуют остаться без долгожданного отдыха. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Хроника событий - по данным Ростуризма, Ассоциации туроператоров России и авиакомпании "ИрАэро":

7 декабря. "До 20:00 по московскому времени (время закрытия банка) авиакомпания ожидала поступления платежа от «Жемчужной реки» согласно ранее предоставленному платежному графику. К сожалению, этого не случилось. Туроператор не произвел оплату за предстоящие авиарейсы и не покрыл необходимый депозит".

Авиакомпания принимает решение прекратить перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем маршрутам: между китайскими городами Хайкоу и Санья на острове Хайнань и российскими (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва). До полного погашения задолженности.

Долг, по оценке Ассоциации туроператоров России, - 2,5 миллиона долларов.

Туристам авиакомпания почему-то рекомендует обращаться в ассоциации "Турпомощь". Видимо, не в курсе, что та не может ничего сделать, пока туроператор не объявит о прекращении работы. А решением финансовых споров "Турпомощь" заниматься явно не должна.

8 декабря. "ИрАэро" все же выполняет два рейса - из Хабаровска через Владивосток на Хайнань. И обратный, с Хайнаня в Челябинск.

"Жемчужная река" продолжает переговоры с "ИрАэро".

Туристам, которые должны были вот-вот улететь домой, "Жемчужная река" продлила проживание в отелях до вторника. Речь не о полутора тысячах человек, а примерно о 350. У большинства обратные билеты на более поздние даты, 11 декабря, 12-го и так далее. Эти путешественники пока просто продолжают отдыхать - в надежде, что к их вылету все разрешится.

Хотя, по идее, в случае отмены рейса обычно авиакомпании занимаются судьбой пассажиров: размещают в отеле, обеспечивают питанием, находят места на рейсах других перевозчиков.

9 декабря. Ростуризм в официальном сообщении ясно дал понять, что авиакомпания нарушает права пассажиров:

"У всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае ...имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты. Кроме того, по данным Ростуризма, соответствующие рейсы авиакомпании «ИрАвиа» являются регулярными и должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации".

В Ассоциации туроператоров уточняют: обратные билеты есть не у всех отпускников. Если это так, то возникает еще один вопрос: а почему их нет? Туроператор, по идее, не имел права отправлять людей за границу без обратных билетов. по закону это не положено.

10 декабря в Ростуризме должно состояться совещание с участием Минтранса, Росавиации, "Жемчужной реки" и "ИрАэро". Ростуризм также направил запросы в Генпрокуратуру, МВД и Роспотребнадзор.

И еще. Это далеко не первый скандал с "Жемчужной рекой" и ее рейсами на Хайнань. Ранее отменила чартеры авиакомпания Pegas Fly - тоже из-за долгов. Потом авиакомпания "Алроса" не получила разрешение на полеты от китайских властей. Теперь вот "ИрАэро". Последнее китайское предупреждение? Или еще нет?