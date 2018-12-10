SIPRI: Россия занимает второе место по производству оружия в 2017 году

СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-10T07:00:57+03:00

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В ночь на понедельник, 10 декабря, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал свой ежегодный доклад о производстве и экспорте вооружений в 2017 году.

По данным авторов отчета, лидером по продажам и производству оружия по-прежнему являются Соединенные Штаты, а второе место заняла Россия, потеснив Великобританию, передает агентство Associated Press.

Отмечается, что вооружений и военной техники в мире стали делать больше, чем в предыдущих годах. Общий объем продаж 100 крупнейших оружейных компаний в 2017 году составил 398,2 миллиарда долларов. Это на 2,5% больше, чем в 2016-м и на 44% – если сравнивать с 2002 годом.

Доля нашей страны в общем объеме сотни мировых производителей вооружений составила 9,5%, а доля США – более половины, 57%.

Как говорится в отчете, российские компании наращивают производство с 2011 года, что соответствует увеличению расходов на военные закупки для модернизации вооруженных сил страны.

Кстати, сайт kp.ru писал, что в начале мая SIPRI обнародовал доклад о тратах разных государств на свои армии в 2017 году. На первом месте, традиционно, Штаты. На втором – Китай, а третью строчку, «подвинув» Россию, заняла Саудовская Аравия.