Суд ЕС подтвердил, что Великобритания имеет право на отказ от Brexit

10 Дек. 14:26 2018-12-10T16:06:57+03:00

В случае необходимости Лондон сможет отозвать в одностороннем порядке свое решение

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Великобритания может передумать насчет выхода из Евросоюза. Право на отказ от Brexit подтвердил Европейский суд юстиции.

«Соединенное Королевство может свободно отозвать свое одностороннее уведомление Европейскому совету, переданное 29 марта 2017 года о намерении выйти из состава Евросоюза», - приводит ТАСС постановление суда.

Это означает, что Лондону не нужно будет ждать одобрения от стран Евросоюза, чтобы остановить процедуру выхода из сообщества. Дело было рассмотрено из-за поступления соответствующих запросов от евродепутатов и Сессионного суда Шотландии.

Отметим, что суд вынес постановление за сутки за запланированного голосования в британском парламенте об условиях Brexit. Противники выхода Великобритании из ЕС теперь смогут попытаться оспорить неугодное решение, например, путем проведения нового референдума.

Напомним, что 25 ноября соглашение с Великобританией об условиях выхода из сообщества одобрили лидеры стран Евросоюза. Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. К этому времени правительству необходимо получить одобрение британских законодателей и Европарламента.