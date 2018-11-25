Лидеры Евросоюза одобрили проект соглашения по Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-25T13:30:17+03:00

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Лидеры 27 стран Евросоюза утвердили проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск на своей странице в Твиттер.

«Лидеры 27 (остающихся в ЕС) стран утвердили Соглашение о выходе, а также политическое заявление о будущих отношениях между Еврособзом и Соединенным королевством», - написал Туск.

Также информацию подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, который выступил в поддержку договоренности, охарактеризовав ее как «хорошую». В то же время он подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС говорит о необходимости глубоких реформ в организации, что должно стать лейтмотивом выборов в Европарламент в мае 2019 года.

Теперь, когда соглашение по Brexit утвердили европейские лидеры, для вступления в силу оно должно получить одобрение двух парламентов: европейского и британского.

Ранее в ходе саммита председатель Европарламента Антониу Таяни уже поддержал проект соглашения, назвав его взаимовыгодным для Лондона и Брюсселя.

Последний представляет собой внушительный документ из 585 страниц, работа над которым шла почти два года. Предполагается, что договор будет регулировать отношения Лондона и Брюсселя после того, как Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

В то же время за его пределами остался один из ключевых вопросов Brexit – гарантия отсутствия жесткой границы между входящей в ЕС Республикой Ирландия и Северной Ирландией в составе Соединенного королевства. Переговорщики просто отложили эту проблему, письменно обязавшись найти решение до 1 июля 2020 года.

В соответствии с соглашением, в течение всего двухлетнего переходного периода после Brexit Великобритания будет выполнять все обязанности страны ЕС, соблюдать нормы общего европейского рынка и платить взносы в бюджет сообщества (около 13 млрд фунтов в год). Зато Лондон полностью потеряет возможность влиять на систему принятия решений в Евросоюзе.

Теперь премьер-министру Великобритании Терезе Мэй предстоит «протолкнуть» такой проект документа через весьма скептически настроенный парламент королевства.