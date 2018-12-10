2018-12-10T14:41:30+03:00
Происшествия

Московская полиция получила анонимное сообщение о минировании Ленинградского вокзала

В здании вокзала работают кинологи
Александр ДЖУМАЕВ
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В понедельник, 10 декабря, неизвестный сделал анонимное сообщение о взрывном устройстве, предположительно находящемся в здании Ленинградского вокзала.В понедельник, 10 декабря, неизвестный сделал анонимное сообщение о взрывном устройстве, предположительно находящемся в здании Ленинградского вокзала.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 10 декабря, неизвестный сделал анонимное сообщение о взрывном устройстве, предположительно находящемся в здании Ленинградского вокзала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Сотрудники полиции и экстренных служб оперативно среагировали на сигнал. В настоящий момент ведется проверка полученных сведений. На месте работают кинологи.

Это уже не первый подобный случай за сегодня. Ранее сайт kp.ru сообщал об анонимном сообщении, из-за которого был эвакуирован НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Самое масштабное подобное происшествие за последний месяц имело место 28 ноября, когда из-за анонимной угрозы взрывов из десяти торговых центров по всей Москве пришлось эвакуировать более 4,5 тысяч человек. В тот день звонки с информацией о минировании блыи сделаны в экстренные службы столицы из-за границы.

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