Московская полиция получила анонимное сообщение о минировании Ленинградского вокзала
В понедельник, 10 декабря, неизвестный сделал анонимное сообщение о взрывном устройстве, предположительно находящемся в здании Ленинградского вокзала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
Сотрудники полиции и экстренных служб оперативно среагировали на сигнал. В настоящий момент ведется проверка полученных сведений. На месте работают кинологи.
Это уже не первый подобный случай за сегодня. Ранее сайт kp.ru сообщал об анонимном сообщении, из-за которого был эвакуирован НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Самое масштабное подобное происшествие за последний месяц имело место 28 ноября, когда из-за анонимной угрозы взрывов из десяти торговых центров по всей Москве пришлось эвакуировать более 4,5 тысяч человек. В тот день звонки с информацией о минировании блыи сделаны в экстренные службы столицы из-за границы.