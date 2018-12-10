Снегопады в США привели к отмене больше 1,3 тысяч авиарейсов

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-10T15:09:29+03:00

Из-за непогоды без энергоснабжения могут остаться около 500 тысяч потребителей

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В США обильный снегопад создал на объектах энергоснабжения больше 300 тысяч нарушений. Разгул стихии наблюдается в Северной и Южной Каролине, а также других штатах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, метель может оставить без тепла и света около 500 тысяч местных жителей. Также в международном аэропорту города Шарлотт отменили больше 1,3 тысячи рейсов.