Снегопады в США привели к отмене больше 1,3 тысяч авиарейсов

10 Дек. 15:09 2018-12-10T18:39:05+03:00

Из-за непогоды без энергоснабжения могут остаться около 500 тысяч потребителей

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В США обильный снегопад создал на объектах энергоснабжения больше 300 тысяч нарушений. Разгул стихии наблюдается в Северной и Южной Каролине, а также других штатах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, метель может оставить без тепла и света около 500 тысяч местных жителей. Также в международном аэропорту города Шарлотт отменили больше 1,3 тысячи рейсов.

Местному населению настоятельно рекомендовали в преддверии Рождества отказаться от поездок. «Оставайтесь на месте, дома. Готовьте подарки, наряжайте елки и смотрите футбол», - написал губернатор Рой Купер в своём Twitter.

Известно, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен в 100 округах. Помощь людям оказывают около 143 служащих Национальной гвардии США, а также 14 грузовиков.

Также обильный снегопад парализовал движение наземного транспорта. На дорогах зафиксировали 509 аварий. Около 1 тысяч звонков поступило водителей, застрявших в снегу.