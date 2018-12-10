Наблюдатели ОБСЕ высказали положительное мнение о выборах в Армении
Специальный координатор наблюдателей ОБСЕ Петер Осусский заявил, что выборы в Национальное собрание (парламент) Армении были проведены честно и с соблюдением основных избирательных свобод.
Он отметил, что общее отсутствие нарушений на выборах способствовало проведению честной борьба. По его словам, день выборов спокойно и мирно, при этом наблюдатели положительно оценили все стадии голосования.
Оссуский уверен, что никто не сможет сказать, что победа блоку и.о. премьер-министра Никола Пашиняна нечестной.
При этом он добавил, что наблюдатели лишены полномочий давать оценку доминированию в парламенте блока "Мой шаг". Он также заявил, что сейчас для Армении "открывается окно возможностей, и от самих жителей страны зависит, как им распорядиться".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых блок Николо Пашиняна получил 70,43% голосов.