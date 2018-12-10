2018-12-10T15:31:32+03:00
В мире

Наблюдатели ОБСЕ высказали положительное мнение о выборах в Армении

Оссуский уверен, что никто не сможет сказать, что победа блоку и.о. премьер-министра Никола Пашиняна нечестной
Сакина НУРИЕВА
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Специальный координатор наблюдателей ОБСЕ Петер Осусский заявил, что выборы в Национальное собрание (парламент) Армении были проведены честно и с соблюдением основных избирательных свобод.

Он отметил, что общее отсутствие нарушений на выборах способствовало проведению честной борьба. По его словам, день выборов спокойно и мирно, при этом наблюдатели положительно оценили все стадии голосования.

Оссуский уверен, что никто не сможет сказать, что победа блоку и.о. премьер-министра Никола Пашиняна нечестной.

При этом он добавил, что наблюдатели лишены полномочий давать оценку доминированию в парламенте блока "Мой шаг". Он также заявил, что сейчас для Армении "открывается окно возможностей, и от самих жителей страны зависит, как им распорядиться".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне в Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых блок Николо Пашиняна получил 70,43% голосов.

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