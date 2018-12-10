2018-12-10T07:26:30+03:00
В мире

Итоги парламентских выборов в Армении: блок Пашиняна получил 70,43% голосов

Стали известны окончательные итоги парламентских выборов в Армении, прошедших в республике 9 декабря
Дарья ИВАШКИНА
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол ПашинянИсполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол ПашинянФото: REUTERS
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В понедельник, 10 декабря, стали известны окончательные итоги парламентских выборов в Армении, прошедших в республике в минувшее воскресенье. Так, победу одержал блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Мой шаг»: он получил 70,43% голосов избирателей.

Кроме того, в парламент - Национальное собрание - также проходят партии «Процветающая Армения» (8,27%) и «Просвещенная Армения» (6,37%).

А вот бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) не смогла преодолеть необходимый для прохождения в парламент 5% барьер: по данным ЦИК республики, у нее лишь 4,7%. Фракция «Дашнакцутюн» заручилась поддержкой 3,89% избирателей. А остальные политические организации, участвовавшие в выборах, набрали менее 2%.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 9 декабря, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. На места в Национальном собрании претендовали 11 политических сил - это девять партий и два политических блока.

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