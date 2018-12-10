В Минпросвещения РФ оценили возможный запрет учителям принимать подарки

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-10T15:45:25+03:00

Ранее появилась информация о том, что антикоррупционные стандарты могут распространиться и на школьных педагогов

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В министерстве просвещения России прокомментировали информацию о возможном запрете учителям принимать подарки. Как заметил официальный представитель ведомства Андрей Емельянов, если антикоррупционные стандарты, которые в настоящее время прописаны только для федеральных чиновников, распространятся на работников здравоохранения и образования, то новые правила просто нужно будет «соблюдать по умолчанию».

«Если антикоррупционный комитет выставит новые требования о законодательном закреплении запрещения учителям брать какие-либо подарки, значит, эту норму надо будет соблюдать по умолчанию», - сказал Емельянов в беседе с RT.

Напомним, ранее в понедельник, 10 декабря, появилась информация о том, что министерство труда и социальной защиты РФ планирует запретить учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярских принадлежностей.