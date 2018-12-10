Цена за вход в Тадж-Махал была повышена почти на 3 доллара

СЕГОДНЯ 16:07 2018-12-10T16:16:00+03:00

Дополнительная плата будет взиматься за вход в главный мавзолей комплекса, в котором находятся реплики могил Шах-Джахана и Мумтаз-Махал. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая норма распространяется как на иностранцев, так и на местных жителей

Изменить размер текста: A A

Вход в Тадж-Махал с понедельника, 10 декабря, стал на 200 рупий (примерно 2,8 доллара США) дороже. Дополнительная плата будет взиматься за вход в главный мавзолей комплекса, в котором находятся реплики могил Шах-Джахана и Мумтаз-Махал.

Таким образом, вход в Тадж-Махал для иностранных туристов будет стоить 600 рупий. Стоит отметить, что внутри мавзолея можно приобрести дополнительные услуги - проход в быстрой очереди, воду и возможность посетить отдельны туалет. При желании воспользоваться одной из этих опций цена посещения возрастет до 850 рупий.

Как отмечает издание The Indian Express, данная мера призвана снизить поток туристов, желающих посетить Тадж-Махал. Ранее местные власти приняли решение ограничить время посещения знаменитой гробницы тремя часами, с целью избежать давки.

Такдж-Махал был возведен в XVII веке правителем империи Великих Моголов Шах-Джаханом для своей любимой жены Мумтаз-Махал. В будние дни мавзолей в среднем посещают от 10 до 15 тысяч туристов, а в выходные поток желающих посетить Тадж-Махал возрастает до 50 тысяч человек в день.