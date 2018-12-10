2018-12-10T16:19:27+03:00
Политика

С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%

А тарифы для религиозных организаций вырастут на 105,8%
Дарья ИВАШКИНА
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С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%С 1 января 2019 года тепло для жителей Киева подорожает на 22,7%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Жизнь в Киеве продолжает дорожать. Как стало известно, с 1 января 2019 года тарифы на тепло для жителей украинской столицы вырастут на 22,7%. По некоторым данным, именно такое решение в понедельник, 10 декабря, приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Так, тариф для населения на тепло, производимое предприятием «Киевтеплоэнерго», решили повысить с 785,94 гривен (1890 рублей) за гигакалорию до 964,19 гривен (2319 рублей), сообщает «Укринформ».

А для религиозных организаций цены и вовсе вырастут на 105,8% - до 985 гривен (2369 рублей) за гигакалорию. Между тем для бюджетных организаций комиссия решила снизить тарифы, правда, всего на 17,1% - до 984,67 гривен (2368 рублей).

Кстати, отметим, тарифы на коммунальные услуги на Украине постоянно растут. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, с 1 ноября этого года правительство незалежной повысило цены на газ для населения на 23,5% - до 8550 гривен (20 563 рублей) за тысячу кубометров.

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