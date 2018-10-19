19 Окт. 20:55 2018-10-19T20:55:27+03:00

На Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%‍ Фото: REUTERS

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С 1 ноября украинцы будут платить за газ на четверть больше. Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, правительство утвердило повышение цены на газ для населения на 23,5%.

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно. Но хочу сказать, что мы начинали переговоры с того, чтобы выровнять цены на 60%... Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%", — сказал Гройсман, передает телеканал "112 Украина".

С 1 ноября кубометр газа для украинского населения будет стоить 8,5 тысячи гривен (чуть больше 300 долларов).

Напомним, повышение цен на газ для населения является одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом для выделения материальной помощи Киеву. Гройсман назвал эту меру вынужденной, так как договоренность с МВФ была достигнута еще в 2008 году. Среди требований также антикоррупционная реформа, новый бюджет и реформа налоговой службы.