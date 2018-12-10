Путин откроет памятник Солженицыну в Москве

10 Дек. 16:19 2018-12-10T20:35:00+03:00

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Российский лидер Владимир Путин 11 декабря примет участие в открытии памятника писателю Александру Солженицыну. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перед мероприятием президент обсудит в Кремле итоги госпроекта по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Заседание пройдет с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«В частности, планируется обсудить вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом, об активизации усилий государства и общества по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Отметим, что открытие памятника писателю Александру Солженицыну пройдет в рамках празднования 100-летия лауреата Нобелевской премии. Мосгордума одобрила открытие монумента еще в сентябре 2017 года. Создать его было поручено авторскому коллективу Андрея Ковальчука.

Теперь новый архитектурный объект установлен на улице Александра Солженицына между домами 11 и 13.