2018-12-10T20:35:00+03:00
Политика

Путин откроет памятник Солженицыну в Москве

Президент России примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию писателя
Алена Басавина
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Путин откроет памятник СолженицынуПутин откроет памятник СолженицынуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин 11 декабря примет участие в открытии памятника писателю Александру Солженицыну. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Перед мероприятием президент обсудит в Кремле итоги госпроекта по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Заседание пройдет с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«В частности, планируется обсудить вопросы о нарушении прав граждан России за рубежом, об активизации усилий государства и общества по искоренению случаев необоснованного насилия в местах лишения свободы», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Отметим, что открытие памятника писателю Александру Солженицыну пройдет в рамках празднования 100-летия лауреата Нобелевской премии. Мосгордума одобрила открытие монумента еще в сентябре 2017 года. Создать его было поручено авторскому коллективу Андрея Ковальчука.

Теперь новый архитектурный объект установлен на улице Александра Солженицына между домами 11 и 13.

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