2018-12-10T21:47:41+03:00
Звезды

«Детское Евровидение-2019» состоится в Польше

Точные даты проведения песенного конкурса пока не сообщаются
Алена Басавина
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Польша проведет Детское Евровидение 2019 Фото: Junior Eurovision Song ContestПольша проведет Детское Евровидение 2019 Фото: Junior Eurovision Song Contest
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Международный конкурс песни «Детское Евровидение – 2019» пройдет в Польше. Об этом в Twitter рассказал глава Польского телевидения Яцек Курский.

«Польское телевидение организует «Детское Евровидение». Мы готовы как с организационной, так и с креативной точки зрения», - написал Курский.

Отметим, что точные даты проведения мероприятия пока не определены. Также не указан город, в котором состоится событие. Организаторы утверждают, что все данные будут опубликованы позднее.

Напомним, что «Детское Евровидение-2018» прошло в Белоруссии. Победительницей стала юная полячка Роксана Венгель с песней Anyone I Want To Be.

Россию на конкурсе представляла 13-летняя Анна Филипчук из Барнаула. Россиянка с песней «Unbreakable» заняла пятое место.

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