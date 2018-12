«Детское Евровидение-2019» состоится в Польше

СЕГОДНЯ 17:54 2018-12-10T17:54:17+03:00

Международный конкурс песни «Детское Евровидение – 2019» пройдет в Польше. Об этом рассказал глава Польского телевидения Яцек Курский. Точная дата, а также город проведения мероприятия пока не определены.

Напомним, что «Детское Евровидение-2018» прошло в Белоруссии. Победительницей стала юная полячка Роксана Венгель с песней Anyone I Want To Be.