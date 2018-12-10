Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток
Президент России одобрил перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Инициатором переноса выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Как подтвердили РБК источник в Кремле и собеседник, близкий к администрации президента, Владимир Путин поставил резолюцию «Согласен» на письме Кожемяко. Копия документа есть в распоряжении редакции.
В письме, адресованном президенту России, Олег Кожемяко подчеркивает: перенос будет справедливым, так как в последние годы во Владивостоке не раз проводились крупные международные форумы, на которые съезжались главы иностранных государств. По мнению врио Приморья, статус столицы принесет краю дополнительные инвестиции и должное внимание со стороны властей.
- Владивосток — это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке, - считает Олег Кожемяко. - Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Наличие портов, инфраструктура - все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке.
Ранее предложение сделать Владивосток столицей Дальнего Востока поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев и глава администрации президента Антон Вайно. Полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития до 1 декабря разработать для президента России детальный доклад о преимуществах переноса столицы Дальневосточного федерального округа.