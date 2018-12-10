Владимир Путин поддержал перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток

СЕГОДНЯ 18:21 2018-12-10T18:21:34+03:00

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Президент России одобрил перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Инициатором переноса выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Как подтвердили РБК источник в Кремле и собеседник, близкий к администрации президента, Владимир Путин поставил резолюцию «Согласен» на письме Кожемяко. Копия документа есть в распоряжении редакции.

В письме, адресованном президенту России, Олег Кожемяко подчеркивает: перенос будет справедливым, так как в последние годы во Владивостоке не раз проводились крупные международные форумы, на которые съезжались главы иностранных государств. По мнению врио Приморья, статус столицы принесет краю дополнительные инвестиции и должное внимание со стороны властей.

- Владивосток — это восточные ворота страны. Безусловно, те проекты, которые сегодня являются основными драйверами развития всего Дальнего Востока, запущены именно во Владивостоке, - считает Олег Кожемяко. - Через Владивосток идут морские коммуникации. Там к саммиту АТЭС были построены хорошие мосты, хорошая транспортная логистика. Наличие портов, инфраструктура - все говорит о том, что дальневосточной столице быть во Владивостоке.

Ранее предложение сделать Владивосток столицей Дальнего Востока поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев и глава администрации президента Антон Вайно. Полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития до 1 декабря разработать для президента России детальный доклад о преимуществах переноса столицы Дальневосточного федерального округа.