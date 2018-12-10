РЖД разработает новый дизайн для вагонов-купе

10 Дек. 19:15 2018-12-10T22:45:58+03:00

Сроки создания концепта пока не определены

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Компания «Российские железные дороги» планирует обновить дизайн вагонов купе и СВ. Об этом рассказал генеральный директор «Федеральной пассажирской компании» Петр Иванов.

«Сейчас в рамках этой программы мы проводим модернизацию, обсуждаем с поставщиками возможную комплектацию новых пассажирских вагонов», - указал Иванов.

По его словам, вагоны повышенной комфортности будут усовершенствованы вслед за плацкартными. Соответствующий проект модернизации уже направлен в правительство главой РЖД Олегом Белозеровым.

Сроки разработки новой модели поездов пока не обозначены. «Как только будет разработана, мы ее покажем», - приводит ТАСС слова Иванова.

Напомним, что в ноябре «Транспорт России» представил концепт нового плацкарта РЖД. В нем появились отсеки с 6 спальными местами, которые стали более приватными из-за шторок. Полки оборудовали подголовниками, освещением, розетками. На верхних ярусах появились столики с подстаканниками.