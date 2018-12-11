Неизвестные в Киеве подожгли храм УПЦ МП

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-11T10:54:41+03:00

В полиции заявили, что государство может оштрафовать УПЦ МП за «несохранение памятника»

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Неизвестные совершили поджог в Свято-Троицком храме в городе Ржищево Белоцерковскго района Киевской. Об этом говорится на официальном сайте УПЦ.

Известно, что пламя затронуло правую часть храма и двери. Полиция приехала на место происшествия уже после того, как пожарные и прихожане потушили огонь.

Представители правоохранительных органов выясняли, какому патриархату принадлежит здание. По словам иерея Георгия Гичка, полицию не интересовали свидетельства очевидцев и личность злоумышленника, им был лишь важен патриархат.

Он также сообщил, что полицейские попросили не распространяться относительно архитектурной ценности храма, потому что государство якобы может оштрафовать УПЦ МП за «несохранение памятника».

Иерей заявил, что поджог был совершен неизвестным, в то время как полиция заявляет, что поджог был неумышленным, поскольку нарушитель находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что СБУ провел обыски в зданиях УПЦ в Житомирской области.