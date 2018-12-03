В Житомирской области проводят обыски в зданиях УПЦ
Служба безопасности Украины организовала обыски в помещениях и частных домах трех епархий Украинской православной церкви по делу о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.
«В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины, 3 декабря работники следственного управления Государственного управления Национальной полиции в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят восемь санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене», - передает слова пресс-секретаря издание «Житомир.Инфо».
Речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.
Отметим, что в последнее время на Украине усилилось давление правоохранительных органов на представителей УПЦ. 1 декабря на допрос в СБУ были приглашены 20 священнослужителей Сарненской епархии. Накануне перед этим в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла прошел многочасовой обыск.
Напомним, что 13 ноября Архиерейский собор УПЦ Московского патриархата отказался от участия в «объединительном» соборе с неканоническими православными церквями Украины для дальнейшего получения автокефалии.
Из-за этого киевские власти развернули масштабную кампанию по оказанию давления на УПЦ.