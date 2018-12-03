В Житомирской области проводят обыски в зданиях УПЦ

СЕГОДНЯ 18:55 2018-12-03T18:57:19+03:00

В Житомире проходят обыски в зданиях УПЦ Фото:пресс-служба президента Украины/ТАСС

Полиция совместно с СБУ нагрянула в Житомирскую, Новгород-Волынскую и Овручско-Коростенскую епархии

Изменить размер текста: A A

Служба безопасности Украины организовала обыски в помещениях и частных домах трех епархий Украинской православной церкви по делу о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Житомирской области Алла Ващенко.

«В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины, 3 декабря работники следственного управления Государственного управления Национальной полиции в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят восемь санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене», - передает слова пресс-секретаря издание «Житомир.Инфо».

Речь идет о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Отметим, что в последнее время на Украине усилилось давление правоохранительных органов на представителей УПЦ. 1 декабря на допрос в СБУ были приглашены 20 священнослужителей Сарненской епархии. Накануне перед этим в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла прошел многочасовой обыск.

Напомним, что 13 ноября Архиерейский собор УПЦ Московского патриархата отказался от участия в «объединительном» соборе с неканоническими православными церквями Украины для дальнейшего получения автокефалии.

Из-за этого киевские власти развернули масштабную кампанию по оказанию давления на УПЦ.