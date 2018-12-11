Минздрав против устрашающих картинок на бутылках со спиртным

11 Дек. 11:07 2018-12-11T11:07:19+03:00

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В Министерстве здравоохранения РФ не поддержали идею с размещением устрашающих картинок на бутылках со спиртным. Идея закрытой выкладки алкоголя, по типу табачных изделий, тоже не нашла отклика у представителей ведомства. Алкоголь продавать можно и нужно, но в отдельных торговых помещениях, настаивают специалисты от медицины. Так что инициатива правительства, скорее всего, будет заблокирована.

Авторы инициативы заявляли, что такой подход к продаже спиртного снизит уровень потребления алкоголя и повысит здоровье нации.

В Минздраве согласны, что нужно бороться с алкоголизацией страны, но не такими методами. Важно, в первую очередь, информировать народ о вреде чрезмерного потребления спиртного. Такая надпись сегодня присутствует на этикетках, а вот устрашающие картинки ввести не получится, так как не разработаны технические регламенты для этого и необходимо, чтобы их приняли все страны-участницы ЕАЭС, в которых действуют техрегламенты. Помимо России, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Федеральная антимонопольная служба так же выступила против графического изображения последствий употребления горячительного, так как это увеличит нагрузку на бизнес и потребует дополнительных затрат, сообщает газета «Известия».