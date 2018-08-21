Устрашающие картинки хотят наносить и на алкоголь

СЕГОДНЯ 14:36 2018-08-21T14:57:06+03:00

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В Минздраве придумали, как заставить россиян меньше пить. На этикетках алкогольной продукции предлагается разместить устрашающие картинки о вреде злоупотребления, примерно такие же, какие с 2013 года размещают на пачках сигарет. Идею с картинками собираются включить в национальную Стратегию по формированию здорового образа жизни до 2025 года.

Пока же производители алкоголя обязаны размещать на этикетках только предупредительную надпись: "чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью". На нее отводится не менее 20% этикетки. Также на бутылке с чем-то алкогольным обязательно должна быть надпись, что горячительные напитки не следует употреблять беременным женщинам, людям с заболеванием нервной системы и так далее. В Минздраве считают, что этого не достаточно. И говорят о том, что страшные картинки на пачках сигарет хорошо себя зарекомендовали как профилактическая мера (курения - ред.). Эксперты с этим не согласны.

- Это предложение никуда не пройдет. Ни один чиновник не станет к нему серьезно относиться, кроме чиновников Минздрава, - считает Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. – Никакого позитивного международного опыта в этом вопросе нет. Что касается сигарет, то в 2002 году в Австралии на табачных пачках начали размещать такие страшные этикетки. Через 10 лет они признали провал этой инициативы – меньше курить никто не стал. К такому же выводу недавно пришли в Великобритании. На алкоголе до нас никто страшные картинки размещать не додумался. Да и зачем, если это бесполезно?

Тем временем, антиалкогольные инициативы еще не закончились. Эксперты Национального союза защиты прав потребителей предложили повысить минимальные розничные цены на коньяк и шампанское. Сейчас пол-литра коньяка в рознице стоит минимум 371 руб. – стоимость предлагают увеличить до 500 руб. Шампанское если подорожает, то несильно – с 164 руб. до 175 руб. за бутылку. Минимальные розничные цены на алкоголь – своеобразная защита покупателей от поддельного спиртного. Цена за спиртное ниже минимальной - сигнал, что товар некачественный.