Турция приступила к строительству новой военной базы на Черном море

11 Дек. 12:16 2018-12-11T12:16:26+03:00

Так Анкара решила ответить на намерение США отправить свои корабли к берегам республики

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Во вторник, 11 декабря, появилась информация о том, что Турция приступила к созданию своей новой военно-морской базы на восточном побережье Черного моря.

По некоторым данным, Анкара решила построить военный объект в районе населенного пункта Сюрмене, который находится в 40 километрах от города Трабзон, в ответ на намерение США отправить свои корабли в акваторию Черного моря.

Ожидается, что новая военно-морская база будет рассчитана на 400 военнослужащих. Кроме того, там будут работать около 200 гражданских, пишет газета Milliyet.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях стало известно, что США готовятся отправить корабли в Черное море. При этом отмечалось, что Вашингтон намерен предупредить Турцию о проходе американских военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы.