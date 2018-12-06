2018-12-06T06:34:08+03:00
Политика

США готовятся отправить военные корабли в Черное море

Вашингтон намерен предупредить Турцию о проходе американских кораблей через Босфор и Дарданеллы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
США готовят отправку своих военных кораблей в Черное мореСША готовят отправку своих военных кораблей в Черное мореФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты готовятся послать свои военные корабли в акваторию Черного моря. ВМС США приступили уже к активной фазе и предложили Госдепартаменту проинформировать власти Турции о планах отправки судов, а также предупредить об их предстоящем прохождении через Босфор и Дарданеллы.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из числа официальных лиц, в Вашингтоне полагают, что этот шаг "станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря".

"Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе действий 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил телеканалу официальный представитель флота, осуществляющего операции в регионе, командор Кайл Рейнс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное провокационное пересечение границы РФ. США требуют от России отпустить задержанные корабли и их экипажи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Абэ пригласил Путина на чемпионат мира по дзюдо в Японии
Сенаторы США призвали наказать принца Аль Сауда за убийство Хашкаджи
Погода в Москве на 6 декабря 2018 года: в столице станет немного теплее
Япония направила шесть кораблей к месту крушения самолетов ВМС США
Великобритания приостановит выдачу индивидуальных виз инвесторам
Еврокомиссия призывает страны ЕС стимулировать отказ от доллара
Одного человека спасли после крушения двух самолетов ВМС США у берегов Японии
В Канаде задержали финансового директора Huawei
Экс-сенатор Петренко продолжит заниматься защитой материнства и детства
Минтруд утвердил профессиональный стандарт няни
Эсминец ВМС США демонстративно проследовал вблизи залива у берегов РФ
Два самолета ВМС США потерпели крушение у берегов Японии
Министр культуры Черногории попал в Турции в ДТП
Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение налогов на топливо
Пять человек погибли в сирийском Хаджине от удара ВВС коалиции
Сбербанк ввел ограничения на переводы денег по номеру телефона
Трамп заявил о "четких сигналах" властей Китаях по вопросам пошлин
Первая ступень Falcon 9 упала в океан при возвращении на космодром
Джордж Буш-младший рассказал, о чем говорил отец перед смертью
Священников УПЦ допросили сотрудники СБУ
В США вернулся посол Саудовской Аравии
На похороны Буша-старшего прибыли пять президентов США