США готовятся отправить военные корабли в Черное море

СЕГОДНЯ 06:34 2018-12-06T06:34:08+03:00

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Соединенные Штаты готовятся послать свои военные корабли в акваторию Черного моря. ВМС США приступили уже к активной фазе и предложили Госдепартаменту проинформировать власти Турции о планах отправки судов, а также предупредить об их предстоящем прохождении через Босфор и Дарданеллы.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из числа официальных лиц, в Вашингтоне полагают, что этот шаг "станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря".

"Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе действий 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил телеканалу официальный представитель флота, осуществляющего операции в регионе, командор Кайл Рейнс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное провокационное пересечение границы РФ. США требуют от России отпустить задержанные корабли и их экипажи.