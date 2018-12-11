Две монахини потратили украденные полмиллиона долларов в казино Лас-Вегаса

11 Дек. 13:35 2018-12-17T10:30:35+03:00

В течение шести лет женщины воровали деньги и тратили их на развлечение

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Две монахини из католической школы в Южной Калифорнии признались, что в течение шести лет воровали деньги, чтобы путешествовать по всему миру и играть в казино Лас-Вегаса.

Женщины были лучшими подругами и уже несколько лет работали вместе в католической школе. Одна из них была директором, а вторая-преподавателем начальных классов. В начале этого года они вышли на пенсию.

Монахини во время своего последнего "уикенда" проиграли в кизино Лас-Вегаса около полумиллиона долларов. Эти деньги они взяли из школьного фонда и ежедневных пожертвований. На сегодняшний день обе монахини сотрудничают со следствием и готовы возместить всю сумму ущерба, причененному заведению.

Пропажу крупной суммы денег обнаружили во время проверки, организованной Орденом сестер Святого Иосифа де Каронделе, сообщает сайт argumenti.ru.