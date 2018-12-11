2018-12-11T13:35:31+03:00
Общество

Две монахини потратили украденные полмиллиона долларов в казино Лас-Вегаса

В течение шести лет женщины воровали деньги и тратили их на развлечение
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Монахини из Южной Калифорнии потратили украденные полмиллиона долларов в казино Лас-ВегасаМонахини из Южной Калифорнии потратили украденные полмиллиона долларов в казино Лас-ВегасаФото: REUTERS
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Две монахини из католической школы в Южной Калифорнии признались, что в течение шести лет воровали деньги, чтобы путешествовать по всему миру и играть в казино Лас-Вегаса.

Женщины были лучшими подругами и уже несколько лет работали вместе в католической школе. Одна из них была директором, а вторая-преподавателем начальных классов. В начале этого года они вышли на пенсию.

Монахини во время своего последнего "уикенда" проиграли в кизино Лас-Вегаса около полумиллиона долларов. Эти деньги они взяли из школьного фонда и ежедневных пожертвований. На сегодняшний день обе монахини сотрудничают со следствием и готовы возместить всю сумму ущерба, причененному заведению.

Пропажу крупной суммы денег обнаружили во время проверки, организованной Орденом сестер Святого Иосифа де Каронделе, сообщает издание "Daily Breeze".

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