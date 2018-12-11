Китайские ученые изобрели материал для регенерации кожи

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-11T13:37:43+03:00

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Китайские ученые создали уникальный биологически активный материал, который ускоряет заживление кожных повреждений. Изобретение оказывает ранозаживляющее действие и способствует ускоренной регенерации кожи.

Отмечается, что новый материал такой же упругий как кожа, кроме того он отличается хорошей биосовместимостью и позволяет предотвратить бактериальную инфекцию с множественной лекарственной устойчивостью, пишет сайт «Свободная пресса».

Специалисты проверили свое изобретение на лабораторных мышах. В результате материла показал удивительные результаты. Он не только ускорил заживление порезов, но и способствовал регенерации волосяных луковиц. В результате, он привел к полному обновлению кожного покрова.

По мнению ученых это изобретение является прорывом в сфере медицины. Этот активный материал поможет в будущем лечить серьезные кожные заболевания, сильные ожоги и инфекционные поражения кожи.