2018-12-11T14:26:39+03:00
Общество

ПФР предложил рассылать «письма счастья» россиянам с 45 лет

Фонд намерен оповещать граждан каждые три года
Сакина НУРИЕВА
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ПФР предложил рассылать «письма счастья» россиянам с 45 летПФР предложил рассылать «письма счастья» россиянам с 45 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил оповещать россиян от 45 лет о состоянии индивидуального лицевого счета с помощью «писем счастья». Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов во время расширенного заседания правления фонда.

Он напомнил, что подобные рассылки уже производились несколько лет назад, в настоящее время ПФР вновь намерен адресно обращаться к гражданам, достигшим 45 лет.

Дроздов объяснил, что в этом возрасте гражданин уже имеет определенный трудовой стаж, а его траектория пенсионных прав более или менее понятна. С другой стороны, до достижения общеустановленного пенсионного возраста у него еще остается время, чтобы предпринять определенные меры.

Он также рассказал, что соответствующие «письма счастья» предлагается отправлять в электронном виде каждые три года до наступления пенсионного возраста.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, в каких регионах России граждане получают самую высокую пенсию.

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