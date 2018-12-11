ПФР предложил рассылать «письма счастья» россиянам с 45 лет
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил оповещать россиян от 45 лет о состоянии индивидуального лицевого счета с помощью «писем счастья». Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов во время расширенного заседания правления фонда.
Он напомнил, что подобные рассылки уже производились несколько лет назад, в настоящее время ПФР вновь намерен адресно обращаться к гражданам, достигшим 45 лет.
Дроздов объяснил, что в этом возрасте гражданин уже имеет определенный трудовой стаж, а его траектория пенсионных прав более или менее понятна. С другой стороны, до достижения общеустановленного пенсионного возраста у него еще остается время, чтобы предпринять определенные меры.
Он также рассказал, что соответствующие «письма счастья» предлагается отправлять в электронном виде каждые три года до наступления пенсионного возраста.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, в каких регионах России граждане получают самую высокую пенсию.