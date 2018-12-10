Названы регионы России с самыми высокими пенсиями

10 Дек. 07:09 2018-12-10T07:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали регионы с самыми высокими пенсиями. Так, первое место в этом списке занимает Чукотка: там пожилые люди получают в среднем по 25 тысяч 173 рубля в месяц. Второе место рейтинга досталось Ненецкому автономному округу, где средний размер пенсии составляет 22 тысячи 50 рублей. А замыкает тройку лидером Магаданская область - 21 тысяча 508 рублей.

Между тем в среднем по стране находящимся на заслуженном отдыхе пожилым людям выплачивают 14 тысяч 144 рубля.

Однако в 46 российских регионах пенсии не дотягивают до этого показателя. Причем самые низкие выплаты в Кабардино-Балкарии (11 тысяч 413 рублей), Дагестане (11тысяч 653 рубля) и Калмыкии (12 тысяч 137 рублей), пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ПФР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Пенсионном фонде России объявили о том, что пенсии по старости проиндексируют на 7,05% с 1 января 2019 года. При этом в 2020 году размер индексации составит 6,6%, а в 2021 году - 6,3%.