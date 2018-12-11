Участница Spice Girls оказалась в больнице со сломанными ребрами

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-11T15:01:40+03:00

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Перед Новым годом на больничной койке оказалась участница известного герлз-банда Spice Girls Мел Би. Мелани Браун госпитализирована с переломом ребер и ушибом руки. Пострадала девушка во время несчастного случая. Она свалилась с лестницы и теперь находится на больничной койке.

Известно, что несчастный случай с солисткой произошел не у нее дома. Она была в гостях у своего в доме ее друга и не удержалась на ступеньках.

Девушку доставили в больницу на скорой помощи, ей даже потребовалась срочная операция, но теперь все в порядке. Остается только ждать, когда ребра срастутся и рука заживет, пишет сайт "Дни.ру".

Ранее красотка Мелани Браун сделала подтяжку, которая обошлась звезде в пять тысяч долпаров. Поклонники не особо оценили результат, заявив, что певица стала не похожа на себя.