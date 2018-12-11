2018-12-11T15:03:01+03:00
Наука

Ученые рассказали, как избавиться от толстого живота

Жир с талии поможет убрать клетчатка
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ убрать жир на животеУченые нашли способ убрать жир на животеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые нашли способ, как избавиться от висцерального жира, окружающего внутренние органы, на животе. Оказалось, что его долю в организме помогает сократить клетчатка.

Специалисты подсчитали, что ежедневное употребление 10 граммов продуктов, которые содержат клетчатку, - орехи, семена, бобы, горох и овсяные отруби — снижает уровень висцерального жира на 3,7% за пять лет. Поедание таких продуктов приводит к быстрому насыщению, и человек получает возможность контролировать свой аппетит. Благодаря этому при последующем приеме пищи, он не переедает, а употребляет умеренную порцию, пишет ФАН.

Кроме того, уровень висцерального жира снижается из-за употребления мононенасыщенных жиров. Эти вещества содержатся в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов.

При этом ученые назвали и продукты, от которых рекомендовано отказаться, чтобы избавиться от толстого живота. Так, для фигуры опасны сливочное масло, сало и мясо, в котором содержатся насыщенные жиры, пишет сайт argumenti.ru.

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