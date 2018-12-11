Европейский еврейский конгресс просит ЕС приступить к практическим шагам в борьбе с антисемитизмом
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор заявил, что Евросоюз должен приступить к применению практических мер против растущего антисемитизма.
Кантор прокомментировал доклад Агентства ЕС по основным правам человека - «Опыт и восприятие антисемитизма. Второе исследование по проблемам дискриминации и ненависти в отношении евреев в ЕС».
В отчете представлены данные по 12 странам Европейского Союза. В ходе опроса агентству удалось узнать, что 90% респондентов ощущают рост антисемитизма в своих странах, в том числе, в интернет-пространстве. Более 30% участников опроса сообщили, что лично подвергались преследованиям из-за того, что «выглядели как евреи».
«Исследование демонстрирует недопустимый рост уровня давления и нападок, которым сегодня подвергаются евреи в Европе», - рассказал Кантор ТАСС.
По его мнению, евреи чувствуют рост антисемитизма, несмотря на приверженность лидеров Европы делу борьбы с данной формой нетерпимости.
Напомним, ранее обозреватель сайта kp.ru рассказал, почему Европа все больше скатывается в антисемитизм.