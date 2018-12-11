11 Дек. 15:20 2018-12-11T15:20:26+03:00

Европейский еврейский конгресс просит ЕС приступить к практическим шагам в борьбе с антисемитизмом. Фото: REUTERS

Более 30% участников опроса подвергались преследованиям из-за того, что «выглядели как евреи»

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Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор заявил, что Евросоюз должен приступить к применению практических мер против растущего антисемитизма.

Кантор прокомментировал доклад Агентства ЕС по основным правам человека - «Опыт и восприятие антисемитизма. Второе исследование по проблемам дискриминации и ненависти в отношении евреев в ЕС».

В отчете представлены данные по 12 странам Европейского Союза. В ходе опроса агентству удалось узнать, что 90% респондентов ощущают рост антисемитизма в своих странах, в том числе, в интернет-пространстве. Более 30% участников опроса сообщили, что лично подвергались преследованиям из-за того, что «выглядели как евреи».

«Исследование демонстрирует недопустимый рост уровня давления и нападок, которым сегодня подвергаются евреи в Европе», - рассказал Кантор ТАСС.

По его мнению, евреи чувствуют рост антисемитизма, несмотря на приверженность лидеров Европы делу борьбы с данной формой нетерпимости.

Напомним, ранее обозреватель сайта kp.ru рассказал, почему Европа все больше скатывается в антисемитизм.