Россия поставит несколько сотен «Терминаторов» в Африку

11 Дек. 15:31 2018-12-11T15:44:45+03:00

Какая конкретно страна купила боевые машины поддержки танков, пока неизвестно

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Во вторник, 11 декабря, появилась информация о том, что Россия поставит несколько сотен боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в одну из африканских стран.

При этом военно-дипломатический источник, сообщивший журналистам о заключении сделки, отказался назвать страну, которая купила российские боевые машины. «Несколько сотен БМПТ куплены одним из государств Африки. Поставки начались», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) пока никак не комментируют эту информацию.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, БМПТ «Терминатор» вооружена новейшим комплексом обнаружения целей, автоматизированной системой управления огнем, противотанковым комплексом со сверхзвуковыми ракетами, а также автоматической спаренной пушкой и пулеметом.