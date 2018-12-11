2018-12-11T15:31:13+03:00
Политика

Россия поставит несколько сотен «Терминаторов» в Африку

Какая конкретно страна купила новейшую российскую бронетехнику, пока неизвестно
Дарья ИВАШКИНА
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Во вторник, 11 декабря, появилась информация о том, что Россия поставит несколько сотен боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в одну из африканских стран.

При этом военно-дипломатический источник, сообщивший журналистам о сделке, отказался назвать страну, купившую новейшую российскую бронетехнику. «Несколько сотен БМПТ куплены одним из государств Африки. Поставки начались», - сказал собеседник ТАСС.

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