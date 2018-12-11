В отставку подал начальник главка по противодействию экстремизму МВД РФ

11 Дек. 15:51 2018-12-11T16:12:57+03:00

Пока не сообщается, подписан ли соответствующий указ президентом России

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Руководитель Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин подал прошение об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Генерал-майор Тимур Валиулин, возглавляющий ГУ МВД по противодействию экстремизму, действительно, подал в отставку", -указал источник. По его слова, рапорт уже удовлетворен, ожидается только соответствующий указ президента.

Отметим, что 56-летний Тимур Валиулин родился в городе Краснозаводск Московской области. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Юридический институт МВД России и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В правоохранительных органах служит с 1988 года. Начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД стал в 2012 году. За время службы был награжден множественными государственными и ведомственными наградами, в том числе медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степеней, медалью «За отличие в охране общественного порядка».