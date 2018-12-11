Глава КС сравнил Конституцию с автомобилем марки Mercedes

11 Дек. 17:12 2018-12-11T17:44:14+03:00

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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сравнил действующую конституцию России с автомобилем марки Mercedes последней модели. По его словам, в ней «есть вообще всё, если присмотреться».

«Но все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги», - сказал Зорькин во время торжественного заседания в Совете Федерации.

Зорькин отметил, что конституция — это «великий инструмент». Российский документ мог бы поспорить со многими зарубежными. За последние годы глава КС стал меньше выносить решения о неконституционности законов и в большей степени давать им толкование.

«У нас стало меньше решений, в которых признается неконституционность закона... больше решений, которыми дается толкование закона», - указал он.

Зорькин считает, что толкование, как правило, связано не с дефектами закона, а недостатками правоприменительной практики.