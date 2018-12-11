2018-12-11T17:12:10+03:00
Общество

Глава КС сравнил Конституцию с автомобилем марки Mercedes

Валерий Зорькин указал на полноту и исчерпываемость главного закона России
Алена Басавина
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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сравнил действующую Конституцию России с автомобилем марки Mercedes последней модели. По его словам, основной закон страны является полным и исчерпывающим.

«Но все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги», - сказал Зорькин во время торжественного заседания в Совете Федерации.

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