Глава КС сравнил Конституцию с автомобилем марки Mercedes

СЕГОДНЯ 17:12 2018-12-11T17:12:10+03:00

Валерий Зорькин указал на полноту и исчерпываемость главного закона России

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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сравнил действующую Конституцию России с автомобилем марки Mercedes последней модели. По его словам, основной закон страны является полным и исчерпывающим.

«Но все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги», - сказал Зорькин во время торжественного заседания в Совете Федерации.