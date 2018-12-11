Глава КС сравнил Конституцию с автомобилем марки Mercedes
Валерий Зорькин указал на полноту и исчерпываемость главного закона России
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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сравнил действующую Конституцию России с автомобилем марки Mercedes последней модели. По его словам, основной закон страны является полным и исчерпывающим.
«Но все зависит от того, кто водитель, какое горючее, какие дороги», - сказал Зорькин во время торжественного заседания в Совете Федерации.