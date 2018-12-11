2018-12-11T17:59:48+03:00
Экономика

За 11 месяцев чистый отток капитала из России вырос в 3,3 раза

В прошлом году отток за этот период составил около $17,7 млрд
Алена Басавина
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ЦБ рассказал об оттоке средств из РоссииЦБ рассказал об оттоке средств из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Центральный Банк России рассказал о чистом вывозе капитала из России за период с января по ноября 2018 года. Согласно представленным данным, за указанный период отток средств вырос в 3,3 раза и составил $58,5 млрд.

Регулятор напомнил, что в прошлом году отток капитала за аналогичный период составлял $17,7 млрд.

В документе также отмечается, что профицит счета текущих операций платежного баланса России вырос в 3,8 раза по сравнению с прошлогодним показателем. Он составил $104,3 млрд.

Стоит сказать, что положительное сальдо внешней торговли РФ за 11 месяцев увеличилось в 1,7 раза, до $175,6 млрд. Причиной этого стала благоприятная ценовая конъюнктура основных товаров российского экспорта и низких темпов роста импорта.

Международные резервы страны за 11 месяцев увеличились на $37,4 млрд, до $462,1 млрд.

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