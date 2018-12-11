Сообщения об отравлении в столичном лицее "Воробьевы горы" не подтвердились

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-11T18:02:37+03:00

Предположение об инфекционном заболевании врачами не подтверждено. Новые случаи недомоганий в школе не зафиксированы

Ранее в соцсетях поднялась паника - якобы воспитанники учебного заведения жалуются на температуру и боли в животе

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В соцсетях 11 декабря появилось сообщение, что в московском лицее «Воробьевы горы» произошло массовое отравление. Якобы ученики и взрослые весь день страдают от боли в животе.

- У некоторых высокая температура. Около пяти детей из начальной школы уже в инфекционном отделении, - сообщается в паблике «Ленинский проспект — Гагаринский район Москвы».

Причиной массового отравления назвали заплесневелую запеканку, которую детям подали в столовой.

- Дочка учится там, ничего подобного не рассказывала, - прокомментировала пользовательница Наталья Герасимова.

- Информация не имеет подтверждений, - добавила москвичка Марина Грин.

Об отравлении ничего не знают и в Департаменте здравоохранения Москвы, а также в столичном Роспотребнадзоре. Что же тогда там произошло? Дыма без огня не бывает.

- Сегодня несколько учащихся третьего класса почувствовали недомогание. В школу оперативно вызвали бригаду скорой помощи, врачи которой осмотрели детей. Троих школьников направили для уточнения диагноза в больницу, - рассказала «Комсомольской правде» директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.

Как оказалось, у детей врачи выявили подозрение на аппендицит, ОРВИ и кишечные колики. После обследования одного ученика сразу отпустили домой, а остальных попросили сдать дополнительные анализы.

- Предположение об инфекционном заболевании врачами не подтверждено. Новые случаи недомоганий в школе не зафиксированы, - прокомментировали в Департаменте образования города Москвы.