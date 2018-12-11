Сообщения об отравлении в столичном лицее "Воробьевы горы" не подтвердились
В соцсетях 11 декабря появилось сообщение, что в московском лицее «Воробьевы горы» произошло массовое отравление. Якобы ученики и взрослые весь день страдают от боли в животе.
- У некоторых высокая температура. Около пяти детей из начальной школы уже в инфекционном отделении, - сообщается в паблике «Ленинский проспект — Гагаринский район Москвы».
Причиной массового отравления назвали заплесневелую запеканку, которую детям подали в столовой.
- Дочка учится там, ничего подобного не рассказывала, - прокомментировала пользовательница Наталья Герасимова.
- Информация не имеет подтверждений, - добавила москвичка Марина Грин.
Об отравлении ничего не знают и в Департаменте здравоохранения Москвы, а также в столичном Роспотребнадзоре. Что же тогда там произошло? Дыма без огня не бывает.
- Сегодня несколько учащихся третьего класса почувствовали недомогание. В школу оперативно вызвали бригаду скорой помощи, врачи которой осмотрели детей. Троих школьников направили для уточнения диагноза в больницу, - рассказала «Комсомольской правде» директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Мельвиль.
Как оказалось, у детей врачи выявили подозрение на аппендицит, ОРВИ и кишечные колики. После обследования одного ученика сразу отпустили домой, а остальных попросили сдать дополнительные анализы.
- Предположение об инфекционном заболевании врачами не подтверждено. Новые случаи недомоганий в школе не зафиксированы, - прокомментировали в Департаменте образования города Москвы.