2018-12-11T18:38:03+03:00
Политика

Путин прокомментировал расследование дела Бутиной в США

Президент России выразил недоумение по поводу желания американских спецслужб посадить девушку в тюрьму на 15 лет
Алена Басавина
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Путин прокомментировал "дело Бутиной"Путин прокомментировал "дело Бутиной"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал преследование в США россиянки Марии Бутиной. Свою позицию глава государства высказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Эта вот девушка несчастная наша Бутина сидит - 15 лет лишения свободы за что?», - приводит ТАСС слова президента. По его словам, о девушке ничего не известно. Информация по Марии имеется только в Совете Федерации.

«И ей за это 15 лет? Это вообще что такое?», - выразил недоумение Владимир Путин.

Также президент отметил, что российским правозащитникам в сложившихся условиях нелегко выстраивать диалог с американскими коллегами. «Вряд ли вам удастся кого-то убедить».

Напомним, что Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ее обвинили в деятельности в пользу правительства России на территории Соединенных Штатов без регистрации в Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

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