Путин прокомментировал расследование дела Бутиной в США
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал преследование в США россиянки Марии Бутиной. Свою позицию глава государства высказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Эта вот девушка несчастная наша Бутина сидит - 15 лет лишения свободы за что?», - приводит ТАСС слова президента. По его словам, о девушке ничего не известно. Информация по Марии имеется только в Совете Федерации.
«И ей за это 15 лет? Это вообще что такое?», - выразил недоумение Владимир Путин.
Также президент отметил, что российским правозащитникам в сложившихся условиях нелегко выстраивать диалог с американскими коллегами. «Вряд ли вам удастся кого-то убедить».
Напомним, что Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ее обвинили в деятельности в пользу правительства России на территории Соединенных Штатов без регистрации в Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.