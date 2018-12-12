Погода в Москве на 12 декабря 2018 года: ожидается мокрый снег

12 Дек. 07:04 2018-12-12T07:04:15+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 12 декабря 2018 года

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Погода в Москве на 12 декабря 2018 года будет облачной. Кроме того, в городе ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Такой прогноз на среду сделали в гидрометцентре России.

По данным синоптиков, температура воздуха в этот день будет находиться в пределах -1..1 градуса. Местами возможна гололедица. Ветер восточного и северо-восточного направления разовьет скорость 6-10 метров в секунду.

Что касается атмосферного давления, то оно, по оценке метеорологов, составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в столице потеплело из-за серии мини-циклонов, которые движутся в сторону Московской области с юго-запада. Уже в ближайший четверг в городе немного подморозит, и к выходным температура воздуха упадет в среднем на 10 градусов.