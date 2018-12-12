2018-12-12T08:29:26+03:00
Общество

42 процента россиян никогда не читали Конституцию

Только 9 процентов заявляют, что знают основной закон страны, остальные либо ничего не помнят, либо знают законы поверхностно
Ася РОМАНЧУК
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12 декабря в России отмечается день Конституции12 декабря в России отмечается день Конституции
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12 декабря в России отмечается День Конституции. О четвертьвековом юбилее самого главного закона страны помнят 61 процент респондентов, которые были опрошены «Левада-центром». Это самый низкий показатель за последние годы, еще в 2010 году о дате помнили 75%.

Большинство россиян признаются, что либо плохо знают содержание главного документа, либо никогда его не читали. Последних оказалось 42 процента, именно столько человек сознались, что не открывали Конституцию. Еще 23% отмечают, что знают ее «довольно плохо», а 26% читали, но ничего не помнят. Только 9 процентов опрошенных знают и ориентируются в своде правил.

- Многие респонденты пытаются аргументировать тем, что Конституцию «недавно приняли», хотя прошло уже 25 лет. не получится. Связать незнание и возраст тоже не получается, в разных группах ответов присутствуют молодые и старшие респонденты. Это тревожный знак, что большая часть граждан решает свои проблемы – обращается в социальные институты или пытается своим (часто теневым) способом все уладить, нередко нарушая этим права других,- говорит социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

Люди стали реже обращаться в Конституционный суд, в 2009 году было зарегистрировано более 20 тысяч желоб, за неполный 2018 год их число составило чуть больше 11 тысяч, пишет газета «Известия».

Главный нормативный правовой акт нашей страны, Конституция Российской Федерации, была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся всенародный референдум, на который пришли порядка 58,2 млн россиян (54,8 % от всего числе избирателей). Им предлагалось проголосовать за или против проекта основного закона.

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