Ученые назвали главную опасность употребления красного мяса и печени

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-12T10:56:18+03:00

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Регулярное употребление красного мяса и печени может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли ученые из Научно-исследовательского института Лернера в Кливленде.

Специалисты пригласили к исследованию добровольцев и разделили из на три группы. В каждой из них люди придерживались определенной диеты: в первой употребляли только красное мясо, во второй — белое, в третьей — вообще отказались от употребления мяса. В результате оказалось, что у людей из первой группы в три раза увеличился уровень кишечных бактерий триметиламин N-оксида, которые появляются при перевариванием лецитина, карнитина и холина, пишет ФАН.

При этом у некоторых добровольцев, употреблявших красное мясо и печень, уровень триметиламин N-оксида был в 10 раз больше, чем у людей, которые отказались от таких продуктов. По словам ученых, это очень высокий показатель. Печень человека может не справляться с выведением такого количества бактерий, из-за чего могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз, пишет сайт argumenti.ru.