В Москве прохожие спасли пенсионерку из горящей квартиры

12 Дек. 12:32 2018-12-12T12:33:33+03:00

Молодые люди увидели огонь и решили оказать помощь до приезда спасателей [видео]

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На юго-западе столицы двое приятелей спасли пенсионерку из горящей квартиры. Молодые люди проходили мимо дома, когда увидели огонь, вырывающийся из окон дома, внутри явно кто-то был, решили парни и бросились на помощь, не дожидаясь приезда спасателей.

- Мы услышали крики о помощи, на помощь звала бабушка. Мы побежали в дом, зашли в соседнюю квартиру, был сильный дым, - рассказывают телеканалу «360»Айнди Джанаралиев и Балатхан Вазарханов.

Вооружившись мокрыми полотенцами, чтобы была возможность дышать, Балатхан и Айнди бросились в горящую квартиру.

К тому моменту огонь охватил санузел и ванную комнату. Старушка укралась на кухне и звала на помощь. Вытаскивать пенсионерку пришлось на руках. Парни признаются, что аккуратно взяли женщину за руки и ноги и вытащили в коридор. К тому момент подоспели врачи скорой помощи, они забрали пострадавшую, так как хозяйка жилплощади успела надышаться ядовитым дымом.

В МЧС подтвердили, что пожар в квартире по улице Нагорная распространился на площади пяти квадратных метров. Благодаря действию парней удалось обойтись без жертв.