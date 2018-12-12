Госдума одобрила поправки об изолированном содержании террористов в тюрьмах

12 Дек. 12:59 2018-12-12T13:07:22+03:00

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Госдума на заседании приняла в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ об изолированном содержании террористов в тюрьмах.

Инициаторами проекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев и ряд других парламентариев.

Крашенинников сообщил журналистам, что поправки предлагают «установить правило об отбывании части срока наказания в тюрьме в отношении осужденных за преступления террористической направленности». А изолированный тюремный режим минимизирует случаи распространения экстремистской идеологии среди осужденных и их вербовки в ряды террористических группировок.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в 2018 году ФСБ задержала 236 членов террористических организаций в России. Помимо этого, правоохранительные органы предотвратили террористические акты на Северном Кавказе и ликвидировали 37 террористических ячеек в стране.