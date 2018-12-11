СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-11T12:40:43+03:00

В 2018 году ФСБ задержала более 230 террористов в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в течение 2018 года поймали в России 236 членов террористических группировок. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников во время заседания Национального антитеррористического комитета.

Помимо этого, были предотвращены террористические акты на Северном Кавказе и ликвидированы 37 террористических ячеек в стране.

Боевики намеревались устроить взрывы в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Ставрополье.

Также Бортников сообщил, что ходе контртеррористических операций удалось нейтрализовать 65 боевиков, в том числе 10 главарей бандгрупп, задержано 36 главарей, 236 бандитов и 589 пособников.

Директор ФСБ отметил, что в этом году значительно снизилось число террористических операций.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сочи осудили несостоявшегося террориста.

15 ноября в Томске ФСБ задержала наложниц террористов ИГ*, собиравших для них деньги.

ИГ*(«Исламское Государство») – запрещенная на территории РФ террористическая организация.