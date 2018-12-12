Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-12T16:48:04+03:00

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Участники Великой Отечественной войны в 2019 году будут ежемесячно получать около 44 тысяч рублей. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Его размер в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны», - указала Голикова в ходе заседания оргкомитета «Победа».

По словам чиновника, далее увеличение пенсий будет производиться выше инфляции и увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией.

Голикова напомнила, что на данный момент в России проживают около 1,4 млн ветеранов и инвалидов ВОВ.

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил оказывать ежегодно ветеранам единовременную материальную помощь, а не только по юбилейным датам.