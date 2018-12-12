2018-12-12T16:48:04+03:00
Общество

Голикова раскрыла размер ежемесячной выплаты ветеранам ВОВ в 2019 году

Заместитель председателя правительства России заявила, что пенсионное обеспечение составит 44 тысячи рублей
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Голикова рассказала о пенсии ветеранамГоликова рассказала о пенсии ветеранамФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Участники Великой Отечественной войны в 2019 году будут ежемесячно получать около 44 тысяч рублей. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Его размер в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны», - указала Голикова в ходе заседания оргкомитета «Победа».

По словам чиновника, далее увеличение пенсий будет производиться выше инфляции и увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией.

Голикова напомнила, что на данный момент в России проживают около 1,4 млн ветеранов и инвалидов ВОВ.

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил оказывать ежегодно ветеранам единовременную материальную помощь, а не только по юбилейным датам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии анонсировали встречу «нормандской четверки»
Мединский рассказал про создание фильма о Нюрнбергском процессе
Меркель: Германия выступит за продление санкций против России на саммите ЕС
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать пассажиров метро за проезд с кофе
Tesla через суд взыщет с экс-работника $167 млн за раскрытие секретов
ОПЕК снизила добычу нефти на 11 тысяч баррелей в сутки
Военные России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Украинские священники подрались на глазах у прихожан храма
Самолет с вице-премьером Болгарии экстренно сел в Вене
Страсбургский стрелок убивал людей под крики "Аллах Акбар"
Путин предложил ежегодно оказывать единовременную помощь ветеранам
Украина утвердила план мер по военному положению в стране
Тела двух мужчин обнаружены в туалете подземной парковки в Москве
Самым быстрым существом на планете признан муравей-дракула
Путин подписал указ о назначении нового посла России в Дании
Турция начнет в Сирии операцию к востоку от Евфрата
Российские ученые нашли способ преодолеть умственную усталость
Премьер-министр Израиля призвал миротворцев ООН противодействовать «Хезболлах»
Администрация Ленинградской области станет дольщиком
Фермеры в желтых жилетах перекрыли дорогу в Польше
Зонд InSight сделла первые селфи на Марсе
Ростуризм исключил туроператора "Жемчужная река" из реестра
Госдума обсудит законопроект об усилении противопожарных мер в ТЦ
Госдума в четыре раза повысит штраф для авиакомпаний за задержку рейсов
Полиция задержала брата мужчины, устроившего стрельбу в Страсбурге
Эксперты FIFA назвали стадион "Лужники" лучшим в мире
Кремль прокомментировал принятие США резолюции по «Северному потоку-2»
Москалькова: Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов