Путин предложил ежегодно оказывать единовременную помощь ветеранам

12 Дек. 15:16 2018-12-12T15:16:02+03:00

Президент России считает, что выплаты нужно делать не только по юбилейным датам

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Российский лидер Владимир Путин предложил оказывать ветеранам Великой Отечественной войны единовременную материальную помощь ежегодно, а не только по юбилейным датам. Такое заявление президент сделал в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

«На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участником Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам», - сказал Владимир Путин.

По словам политика, забота о ветеранах является ключевой задачей государства. Власти на местах обязаны знать нужды каждого участника военных действий и решать их проблемы в приоритетном порядке.

Напомним, что оргкомитет «Победа» занимается подготовкой к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой отечественной войне и работой по увековечиванию памяти погибших. В его состав входят представители правительства, Совета Федерации, Государственной думы, а также члены ветеранских и молодежных общественных организаций.