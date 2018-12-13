Пентагон назвал недопустимыми односторонние действия Турции в Сирии
Проведение любой страной, в том числе Турцией, односторонних военных операций на северо-востоке Сирии - недопустимо. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны США Шон Робертсон.
Представитель Пентагона подчеркнул, что особенную тревогу у оборонного ведомства вызывает возможность присутствия американских военнослужащих в таких районах, где третья сторона намерена проводить боевые действия.
"Мы бы сочли подобные действия неприемлемыми", - цитирует его слова агентство Reuters .
Робертсон заверил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению безопасности границ Турции, но борьба с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) еще не закончена, и сирийские демократические силы остаются "преданным партнером" против группы боевиков.
Ранее сайт "КП" писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 12 декабря, что через пару дней турецкая армия начнет операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, такой шаг позволит урегулировать нестабильную ситуацию в Сирии и сделает территорию безопасной для местного населения.
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