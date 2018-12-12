Турция начнет в Сирии операцию к востоку от Евфрата

12 Дек. 14:52 2018-12-12T14:52:14+03:00

Эрдоган заявил о новой операции в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Тайип Эрдоган указал, что украинские военнослужащие не будут мишенями

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Турция планирует в ближайшее время начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом рассказал турецкий лидер Тайип Эрдоган на саммите оборонной промышленности в Анкаре.

«Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через пару дней», - цитирует президента газета Sabah. Эрдоган отметил, что во время проведения операции «мишенями не будут американские военнослужащие».

По мнению политика, такой шаг позволит урегулировать нестабильную ситуацию в Сирии и сделает территорию безопасной для местного населения.

Отметим, что ранее Турция провела в Сирии две военные операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Во время саммита G20 в Аргентине президент Турции Тайип Эрдоган заявил об очистке востока реки Евфрат в Сирии от террористических формирований.