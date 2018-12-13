Погода в Москве на 13 декабря 2018 года: в городе похолодает на пару градусов

13 Дек. 07:07 2018-12-13T07:07:09+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 13 декабря 2018 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 13 декабря 2018 года будет облачной. После небольшого потепления в городе снова начнет холодать.

Так, в четверг днем температура воздуха будет находиться в пределах -3..-1 градуса, а в ночные часы опустится до -6..-4. При этом ожидается обильное выпадение снега и гололедица, местами сильная.

Ветер северо-восточного направления, по данным синоптиков Гидрометцентра России, разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на показателе 752 миллиметра ртутного столба.

Стоит отметить, что дальше с каждым днем будет становиться лишь холоднее и уже к выходным столбики термометра опустятся до -13 градусов.

Сайт kp.ru писал о том. что такие изменения в столицу принес скандинавский антициклон. Именно он превратит дороги в настоящий каток и приведет к формированию сосулек на крышах.